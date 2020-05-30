25 yıldır olduğu gibi: Cumartesi Anneleri yine kayıpları sordu

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:11

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yurttaşların akıbetini sormak amacıyla her cumartesi günü yaptıkları açıklamayı, 792. haftada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında internetten yayınladı. 792. hafta açıklamasında, 14 Mayıs 1995 yılında zorla askeri bir araca bindirilerek götürülen Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir Demir ve Şakir Demir için adalet istendi.

Açıklamada, "Gözaltında kaybedilen insanlarımıza ve adalete ulaşmak için yaptığımız tüm girişimleri sonuçsuz bırakan cezasızlık politikalarına karşı 25 yıldır mücadele ediyoruz.



Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir Demir ve Şakir Demir için adalet istiyoruz!

Uluslararası hukukta da belirtildiği gibi ağır hak ihlallerine uğrayan herkesin etkili bir yasal çözüme erişmeye hakkı vardır. Ancak Türkiye’de devletin tüm kurumlarının iş birliği ile devreye sokulan cezasızlık kültürü, bu hakka erişimi engelliyor. Bu yüzden gözaltında kaybedilen insanlarımıza ve adalete ulaşmak için yaptığımız tüm girişimleri sonuçsuz bırakan cezasızlık politikalarına karşı 25 yıldır mücadele ediyoruz.

792. haftamızda 25 yıllık bir cezasızlık dosyası ile karşınızdayız.

Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir Demir ve kardeşi Şakir Demir Midyat/ Budaklı köyünde yaşıyorlardı.

14 Mayıs 1995 tarihinde akraba olan bu kişiler Midyat Jandarma Merkez Karakol komutanı Yüzbaşı Hilmi Kahraman tarafından karakola çağrıldı. Bir akrabaları, muhtar ve iki köy azası ile birlikte karakola gittiler. Tanık beyanlarına göre burada karakol komutanı Hilmi Kahraman, ön ismi Ziya olan Başçavuş ve ön ismi Metin olan Astsubay tarafından sorgulandılar. Akşam önce Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir ve Şakir Demir resmi belge imzalatılarak serbest bırakıldılar. Ardından da refakatçi Muhtar ve 3 köylü serbest bırakıldı. Muhtar ve yanındakiler evlerine döndü. Olaya tanık olan köylülerin beyanlarına göre Atuğ, Bilmen ve Demir kardeşler karakoldan 1 kilometre kadar uzaklaştıktan sonra zorla askeri bir araca bindirilerek götürüldüler.

Ertesi gün Budaklı köyü askerler tarafından ablukaya alındı. Evler ağır silahlarla tarandı. Askerler köylüleri ağır biçimde darp etti ve tüm eşyalarını kullanılamaz hale getirdi.

Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir ve Şakir Demir eve gelmeyince eşleri Midyat Jandarma Merkez Karakolu’na başvurdular. Kendilerine eşlerinin serbest bırakıldıkları söylendi. Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir ve Şakir Demir’den bir daha haber alınamadı. Kayıplarını arayan aileler şiddet ve tehditlere maruz kaldı.

İHD Mardin Şube avukatları 2009 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, Albay Hilmi Kahraman’ın Midyat Jandarma Komutanı olduğu 94-96 yılları arasında gözaltında kaybedilen sivillerin akıbetlerinin ortaya çıkarılması, faillerinin tespiti için suç duyurusunda bulundu. Atuğ, Bilmen ve Demir Ailelerinin suç duyuruları da bu dosyada yer aldı. 2013 yılında savcılık talimatı ile soruşturma kapsamında 4 köylünün akıbetlerinin ortaya çıkarılması ve o gün köyde yaşananları tespit etmek amacıyla Budaklı köyünde bir keşif çalışması gerçekleştirildi. Tanık beyanları ve tespit edilen deliller olaydan 18 yıl sonra kayıt altına alındı. Ancak Diyarbakır’dan Midyat Savcılığı’na gönderilen söz konusu dosyada bugüne kadar bir ilerleme sağlanmadı.

Gözaltında kaybetme süreklilik taşıyan bir suçtur. Kaybedilenin akıbeti ve yeri kesin bir şekilde saptanana kadar devam eder ve zaman aşımı işletilemez.

Devletler, zorla kaybedilen kişilerin akıbetini ve yerini saptamak, sorumluları belirlemek ve yargılamak zorundadır.

Gözaltında kaybedilişlerinin 25. yılında adli makamları Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir ve Şakir Demir’in akıbetlerini açığa çıkarma ve onları kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmalarını sağlama görevini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Mehmet Emin Atuğ, Hizni Bilmen, Abdulkadir ve Şakir Demir için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz! 93 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.

Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon