26 Ocak Cuma KOCAELİ ÇAYIROVA elektrik kesintisi: ÇAYIROVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 01:17

Güncelleme: 26.01.2024 - 01:17

KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇAYIROVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇAYIROVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419. SK., 496/3. SK., 561. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419/1. SK., 421. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 26 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 422., 459. SK., 497. SK., 497/1. SK., 497/2. SK., 510. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.