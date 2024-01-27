27 Ocak Cumartesi MANİSA AKHİSAR elektrik kesintisi: AKHİSAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA AKHİSAR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. AKHİSAR'de 27 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte AKHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA AKHİSAR ilçesinde 27 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKHİSAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKHİSAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ; , İSİMSİZ95, İSİMSİZ97 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 09:00:00.000-2024-01-27 15:00:00.000 saatleri arasında AKSELENDİ MH.; 1 SOKAK elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY; , İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-27 2024-01-27 10:00:00.000-2024-01-27 16:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY MH.; KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
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