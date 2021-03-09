3 ayın zirvesini gören dolar ve Avro'da son durum

09 Mart 2021 Salı, 09:02

Serbest piyasada 7,6880 liradan alınan dolar 7,6900 liradan satılıyor. 9,1180 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6660 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1010 lira olmuştu.

MB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ARTIYOR

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor. Tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB'nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.