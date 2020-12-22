‘3 bin lira üstü’ hasar kaskoda yüzde 67.8, trafikte yüzde 44’e çıktı

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Bu yıl hem kasko hem zorunlu trafikte eksper raporlarına konu hasar dosyaları azaldı. Bunda özellikle salgın önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları, yüksek trafik cezaları etki yaptı. Ayrıca kasko poliçelerindeki azalma da dikkati çekti. Hasar maliyetleri ise özellikle dolar ve enflasyon kaynaklı olarak yükseldi. Bütün bunlar Sigorta Bilgi Merkezi verilerinden Allianz Sigorta’nın hazırladığı rapora şöyle yansıdı:

- Yılın ilk 10 ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla kaskodaki eksper raporlarına konu hasar dosyası sayısı yüzde 24.8 azalarak 394 bin 722 adet oldu. Zorunlu trafik sigortasındaki hasar dosyası da yüzde 16.2 azalarak 417 bin 348 adede düştü.

KASKODA YÜZDE 1.6

- Raporlara “hasar tutar aralığı”ndan bakınca, hem kasko hem zorunlu trafikte “3001 lira ve üstü” hasarların payındaki artış dikkat çekiyor. Bu tür maliyetli hasarların payı kaskoda yüzde 61.7’den yüzde 67.8, zorunlu trafikte yüzde 37.8’den yüzde 44’a yükseldi.

- Kaskoda “0-500 TL” maliyetli hasarların payı yüzde 2.1’den yüzde 1.6’ya, “501-1000 TL”nin payı yüzde 7’den yüzde 5.3’e, 1001- 1500 TL”nin payı yüzde 8.3’ten yüzde 6.8, “1501-2000 TL’nin payı yüzde 8’den yüzde 6.7’ye ve “2001-3000 TL”nin payı yüzde 13.1’den yüzde 11.8’e düştü,

- Trafikte ise “0-500 TL” maliyetli hasarların payı yüzde 5’ten yüzde 3.3’e, “501-1000 TL”nin payı yüzde 14.6’dan yüzde 11.1’e, “1001-1500 TL”nin payı yüzde 14.8’den yüzde 13.1, “1501-2000 TL’nin payı yüzde 11.8’den yüzde 11.5’e düşerken, “2001-3000 TL”nin payı yüzde 16’dan yüzde 17.1’e yükseldi.

BUBA, SİGORTA CİNİ’Nİ SATIN ALDI

BUBA Ventures ve NN Group, Sigorta Cini’nin satışıyla ilgili anlaşmaya vardı. Türkiye’de 18 ilde 36 mağazada 200’e yakın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Sigorta Cini, kullanıcılarına danışmanlık ve satış hizmeti veriyor. Satın almayla ilgili bilgi veren BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör, “Teknolojik yatırımlar adeta DNA’mızı oluşturuyor. Kuruluşumuzdan itibaren teknoloji odaklı şirketleri çok yakından takip ettik ve etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin sigorta potansiyeline inanıyoruz” dedi.

KARBON AYAK İZİNİ BU YIL DA SIFIRLADILAR

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı katkıyla 2016 yılından bu yana her yıl karbon ayak izini sıfırlayan Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl da “karbon nötr” şirket olduğu açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak, 30. yılımızı kutladığımız 2020 yılında önemli bir başarıya daha imza attık ve BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne sigorta ve emeklilik sektöründen kabul edilen ilk şirket olduk” dedi.

‘DİJİTAL KREDİ’Yİ TEMİNAT ALTINA ALIYORLAR

TURK Finansman, dijital kredi olarak geliştirdiği “ParamKredi” için Aegon Emeklilik ve Hayat ile işbirliğine gitti. Buna göre tüketiciler, içinde birçok teminatı barındıran “Kredi Hayat Sigortası” ürünü ile bu kredilerini ödeyememe riskine karşılık güvence altına alabilecek. Turk Finansman Genel Müdürü Gökhan Ertürk, krediye ilginin her geçen gün arttığını belirtirken Aegon Emeklilik Genel Müdürü Uğur Tozşekerli, “Yenilik arayan, gelişime açık, dinamik ve çevik bir kurum vizyonuyla hareket ediyoruz” dedi.

TÜRK REASÜRANS’TAN ULUSLARARASI ORTAKLIK

Türk Reasürans, DLT (Distributed Ledger Technology) girişimi B3i’ın yeni hissedarı oldu. Açıklamaya göre 21 sigorta ve reasürans şirketinin hissedarı olduğu girişim, kurduğu platform üzerinde ortakları ve sigortacılığa değer kazandırmak isteyen üçüncü tarafların uygulamalarını buluşturan ekosistem yarattı. Bu platform zaman kaybına neden olan ve artık gerek duyulmayan yönetim süreçlerini ortadan kaldıran protokollerin karşılıklı uyumlamasını yapıyor. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “Bu ortaklık, global değer yaratma vizyonumuzun en somut adımlarından biri. Sektörün en önemli aktörleriyle aynı platformda yer alarak sigortanın geleceğini daha iyiye doğru şekillendireceğimiz için mutluyuz” dedi.

KATILIMDA ‘PENCERE’ 2022’DE KAPANIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), yeni Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği, 19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamdaki geçici bir maddeye göre “pencere usulü”yle katılım sigortacılığı faaliyeti gösteren mevcut sigorta şirketlerinin bu hizmetle ilgili izni 31 Aralık 2021’de sona erecek. Bu tarihten itibaren, sahip olunan portföy, sigortalıların onayı dahilinde katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan diğer sigorta şirketlerine, SEDDK iznine tabi olarak devredilecek. Öte yandan SEDDK, önceki yönetmelikteki iki yıllık uzatma yetkisi bir yıl olarak kullanmış oldu.