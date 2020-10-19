3.5 milyon işçi hakkını kaybedecek

19 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “istihdam paketi” adıyla Meclis’e sunulan teklifin “Patrona kıyak, işçiye hak gaspı” öngördüğünü vurguladı.

Girgin, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü yaklaşık 3.5 milyon işçinin hak kaybına uğrayacağını belirtti. Amacın “kıdemi sıfırlamak” olduğunu dile getiren Girgin, yürürlükteki mevzuatın, “belirli süreli iş sözleşmesinin” kullanılmasına ciddi kısıtlamalar getirdiğine dikkat çekti. Girgin, iktidarın Meclis tatile girmeden önce kıdem tazminatının fona devrini gündeme getirdiğini, işçilerin ve sendikaların sert tepkisini görünce şimdi de “ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştığını” kaydetti.