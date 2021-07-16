4 boynuzlu koça 10 bin TL istiyor
Besici Mikail Satılmış’ın kurbanlık pazarında satışa çıkardığı 'Bereket' adlı 4 boynuzlu koç, görenleri şaşırtıyor. Bereket’in doğduğundan beri yanında olduğunu dile getiren Satılmış, “Bu sene Kurban Bayramı’nda sahibini arıyor. Fiyatını 10 bin lira civarı olarak belirledik” dedi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde besicilik yapan Mikail Satılmış, kurbanlık pazarında satışa çıkardığı 'Bereket' adlı 4 boynuzlu koçu için 10 bin TL istiyor.
'Bereket' ismini verdiği koçun 4 boynuzu olduğunu 5 aylıkken fark ettiğini söyleyen Satılmış, bugüne kadar ona gözü gibi baktığını belirtti. Yaklaşık 15 yıldır besicilik yaptığını kaydeden Satılmış, doğduğu günden bu yana 'Bereket'i birçok kişinin satın almak istediğini, fakat kabul etmediğini söyledi.
Bereket'in doğduğundan beri yanında olduğunu dile getiren Satılmış, "Bu sene Kurban Bayramı'nda sahibini arıyor. Fiyatını 10 bin TL civarı olarak belirledik" dedi.
''PAHALI AMA FARKLI''
Bu yıl ise Kurban Bayramı'nda alıcısını bulması için pazara getirdiğini belirten Satılmış, "Bereket, sahibini arıyor. Kime nasipse onun olacak. Fiyatını soranlar oluyor. 10 bin TL civarında satmayı düşünüyoruz. Pahalı ama görüyorsunuz ki farklı bir koç. Adı gibi bereketli bir koç. Yakında satılacağını düşünüyorum" dedi.
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