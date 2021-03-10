4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali destek bekliyor

10 Mart 2021 Çarşamba, 00:10

Kadın sinemacıların emeklerine vurgu yapmak amacıyla her yıl 8 Mart haftası öncesi düzenlenen festival, bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Pandemi koşulları nedeniyle üç bölüm hâlinde yapılması planlanan festivalin ilk kısmı 7 Mart’ta sona erdi.

“Sığamıyoruz” etiketiyle yıla yayılan festivalin sürdürülebilirliğini sağlamak için Fongogo üzerinden bir kampanya başlatıldı. Bilet satışı yerine başlatılan kampanyada belirlenen ücretlerde destek karşılığında çeşitli ödüller verilecek.

Kampanya hakkındaki detaylar için buraya bakılabilir.

FESTİVALİN İLK KISMI

Festivalin ulusal programında yer alan yerli filmleri Birleşik Krallık ve Kosova’da gösterildi.

Festival kapsamında East Anglia Üniversitesi’nin öncülüğünde dokuz ayrı film üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Britanya Türk Kadınları Derneği ve Gerçek Derneği’nin destekleriyle yedi filmin yönetmeni festivale konuk oldu.

East Anglia Üniversitesi öğrencilerine özel olarak yönetmen ve Özyeğin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Merve Uygun, “New Media Documentaries& Digital Storytelling” başlıklı atölye çalışmasını yaptı.

FESTİVALİN TÜRKİYE AYAĞI

16 uluslararası filmin çevrimiçi ortamda Türkiye’deki izleyicisiyle buluştuğu festivalde dünya sinemasından 14 yönetmen ile canlı yayınlarda soru cevap söyleşisi düzenlendi.

Nilay İşlek “Bak Gör Bekle Çek Atölyesi”ni, 1000VOLT “Renk Atölyesi”ni, Berrak Taranç ise “Film Müziği Atölyesi”ni gerçekleştirdi. Gülçin Özdemir moderatörlüğünde, oyuncu Ezgi Çelik katılımıyla “Süper ile Kahraman Oyuncular Paneli” düzenlendi. Festival, Kadın Yönetmenler Derneği’nin ev sahipliğinde, Britanya Türk Kadınları Derneği, Değişim Liderleri Derneği ve Kosova Gerçek Derneği’nin katılımıyla düzenlenen “Sığamayanlar” paneliyle sona erdi.

Ayrıca pandemi tedbirlerinden dolayı fiziki olarak bir araya gelemeyen yönetmenlerin fotoğraflarından özel bir kolaj tasarlanarak Kadın Yönetmenler Derneği’nin merkezinde sergilendi.

Festival, Dr. Ebru Beyazıt’ın küratörlüğünde araştırma görevlisi Gözde Yenipazarlı’nın “Female State of Street” başlıklı çevrimiçi fotoğraf sergisine de ev sahipliği yaptı. Sanal sergi festivalin internet sayfasından görülebilir.

İKİNCİ KISIM NİSANDA

Festivalin, çevrimiçi gösterimlerin ve etkinliklerin yapılacağı ikinci kısmı ise nisan ayında düzenlenecek. Aralarında yarışma filmlerinin de olduğu 45 filmlik ulusal seçki ve Balkan özel seçkisi festivalin internet sitesinde gösterilecek.

Festivalin fiziki bölümünün ise 25-30 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da düzenlenmesi planlanıyor.