41 yıllık okurumuz Kadri Sualpay: Cumhuriyet son kale
Cumhuriyet Vakfı’na bağışta bulunan 41 yıllık Cumhuriyet okuru Kadri Sualpay, “Cumhuriyet, o kadar şehitler vermesine rağmen duruşundan vazgeçmedi. Cumhuriyet son kale” dedi.
41 yıldır Cumhuriyet gazetesi okuyucusu emekli gemi telsiz teknikeri Kadri Sualpay, Cumhuriyet sevdasını anlattı. Cumhuriyet Vakfı’na bağışta bulunan Sualpay, “Cumhuriyet, o kadar şehitler vermesine rağmen duruşundan vazgeçmedi. Cumhuriyet son kale” dedi.
Cumhuriyet gazetesinin en güvenilir gazete olduğunu belirten Kadri Sualpay, “Güvenilir basın denilince ilk akla Cumhuriyet gazetesi geliyor. Ben 1980 yıllarından itibaren Cumhuriyet gazetesi alıyor ve okuyorum. Yurtdışında kaldığım yıllarda gazeteye ulaşmak zordu. Türkiye’de gazeteyi aldırır, Türkiye’ye geldiğimde okurdum. Bir gün dahi okumadığım sayısı olmazdı. Gazete okumadığım gün kendimi boşlukta hissederim. Yeni neslin ve herkesin Cumhuriyet okuması gerekir. Gazete ülkenin gerçeklerini, kültür- sanatı ve yaşama dair her şeyi veriyor. Köşe yazarları, ekleri ile bilgi veriyor. Aydınlatıyor. İşçinin, çocuğun ve kadının hakkını hep savunur” diye konuştu.
Gazetenin hiçbir zaman duruşundan taviz vermediğini anlatan Sualpay, “Yazılarından dolayı o kadar şehit verdi, engellenmeye çalışıldı. Ama asla ilkeli duruşundan vazgeçmedi. Cumhuriyet son kale. Zaten onun gibi yazan başka gazete kalmadı. Türkiye ölçüleri dışında bir gazetecilik yapıyor. Arkadaşlar ile konuşuruz. Gazetelerden Cumhuriyet, içkilerden rakı. Ülkenin medarı iftiharı” diyerek herkesin ülke gerçeklerinde aydınlanması için Cumhuriyet okuması gerektiğini söyledi.
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