CHP'li Emir: '4,5 milyonluk tulumla birileri zengin mi ediliyor?'
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Devlet Malzeme Ofisi’nin 4,5 milyon koruyucu tulum için çıktığı ihaleyle ilgili “Keyiflerine göre alım yapacakları anlaşılıyor. Bu keyfi ihaleler bizde ‘Acaba birileri zengin ediliyor mu?’ kaygısı oluşturuyor” diye konuştu.
Devlet Malzeme Ofisi, 4,5 milyon koruyucu tulum için ihaleye çıktı. Birçok ihalede aranan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ve Ürün Takip Sistemi’ne kayıt olma şartı tulum ihalesinde aranmadı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ihalenin şartlarındaki iki unsurun önemli olduğuna dikkat çekerek, “Birincisi bu tulumun şekli ve gramajı. Gramaj belirtilmemiş. Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’ndan onayın aranması gerekir, bu belge de aranmıyor. Dolayısıyla kendi keyiflerine göre alım yapacakları anlaşılıyor. Bizim sorumuz, bunu alacaksanız hangi kritere göre alacaksınız, yine adrese teslim ihale mi söz konusu?” diye sordu.
CHP’li Emir, birilerinin zengin edilip edilmeyeceğinin açıklanmasını isteyerek, “Bu keyfi ihaleler bizde ‘Acaba birileri zengin ediliyor mu?’ kaygısı oluşturuyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Not bıraktığı için değil, zarar verdiğiiçin gözaltında
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Arkadaş ihale zengini
- Ankara’ya katkısı yok
- Rektör kendini dekan atadı
- Ne varsa satıyorlar
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Kılıçdaroğlu, ‘acil durum’ ittifakı ve sağ-sol
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- Not bıraktığı için değil, zarar verdiğiiçin gözaltında
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- Arkadaş ihale zengini
- Ankara’ya katkısı yok
- Rektör kendini dekan atadı
- Ne varsa satıyorlar
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Kılıçdaroğlu, ‘acil durum’ ittifakı ve sağ-sol