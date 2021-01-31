CHP'li Emir: '4,5 milyonluk tulumla birileri zengin mi ediliyor?'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Devlet Malzeme Ofisi’nin 4,5 milyon koruyucu tulum için çıktığı ihaleyle ilgili “Keyiflerine göre alım yapacakları anlaşılıyor. Bu keyfi ihaleler bizde ‘Acaba birileri zengin ediliyor mu?’ kaygısı oluşturuyor” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2021 Pazar, 16:03
CHP'li Emir: '4,5 milyonluk tulumla birileri zengin mi ediliyor?'
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Devlet Malzeme Ofisi, 4,5 milyon koruyucu tulum için ihaleye çıktı. Birçok ihalede aranan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ve Ürün Takip Sistemi’ne kayıt olma şartı tulum ihalesinde aranmadı. 

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ihalenin şartlarındaki iki unsurun önemli olduğuna dikkat çekerek, “Birincisi bu tulumun şekli ve gramajı. Gramaj belirtilmemiş. Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’ndan onayın aranması gerekir, bu belge de aranmıyor. Dolayısıyla kendi keyiflerine göre alım yapacakları anlaşılıyor. Bizim sorumuz, bunu alacaksanız hangi kritere göre alacaksınız, yine adrese teslim ihale mi söz konusu?” diye sordu.

CHP’li Emir, birilerinin zengin edilip edilmeyeceğinin açıklanmasını isteyerek, “Bu keyfi ihaleler bizde ‘Acaba birileri zengin ediliyor mu?’ kaygısı oluşturuyor” dedi.


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