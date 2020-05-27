47 yıl sonra ses bulan marş...

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Koro Şefi Mete Gökçe’nin genel yönetmeni olduğu ve 100 Ses Ulusal Gençlik Korosu, Türkiye’nin 32 ilinden eski-yeni 70 üyesi; Arman’ın “Samsun’dan Anayurda Doğan Güneş” adlı eserini, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında seslendirmiş oldu. Öğretim görevlisi ve koro şefi Mete Gökçe’nin çalıştırdığı, çalışma kamplarında Doçent Ahter Destan’ın ve Dr. Nikolay Mercanov’un emek verdiği, yurdun dört bir yanından müzik öğretmeni, müzik bölümü öğrencileri ve akademisyenlerin buluştuğu 100 Ses Ulusal Gençlik Korosu, eseri müzik öğretmeni Levent Dağ’ın yazdığı piyano eşliği ve Korrepetitör Zornitsa Getova ile seslendirdi. Ses birleştirmeyi Kenan İşan’ın, proje yönetmenliği ve kurguyu Ahmet Toklu ile Özgür Kılıç’ın üstlendiği eserin klibi, 18 Mayıs’ta video paylaşım sitesinde de yayınlandı.

MÜZİKOLOG ERSİN ANTEP...

NTV Radyo’da yayınlanan çok sesli programının yapımcısı ve sunucusu da olan uzman müzikolog Ersin Antep, besteciye ve esere dair şunları söyledi, “Belki kendisinin de hiç dinlemediği bu eserin sözünü ve müziğini, 1981 yılında hayata veda eden Türk besteci Halid Recep Arman, aslında 1973 yılında ve ‘TSK 50. Yıl Marşı’ olarak yazmıştı. Arman’ın oğlu Türkay Arman ile profesyonel müzisyen ve eğitimci olan torunları da; eserden ‘bu sayede yeniden haberdar olduklarını ve bundan çok mutlu olduklarını’ ifade etti. İlk görüşmede Mete Gökçe, bu esere hayran kaldı ve sözleriyle müziğinin duygusal yoğunluğundan etkilendiğini belirtti. Uzaktan kayıtlarla çok iyi bir iş çıkardılar. Ömrü eser yazmak ve onların seslendirilmesine çaba sarf etmekle geçen Halid Recep Arman’ın hatırasına yakışan bir yapım olduğu için, tüm 100 Ses Ailesi’ni kutluyorum. Arman’ın ruhu şad olsun!”