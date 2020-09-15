'49. Orhan Kemal Roman Armağanı' ödülünü İmamoğlu verdi

15 Eylül 2020 Salı, 13:25

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal anısına düzenlenen 49. Orhan Kemal Roman Armağanı, Metis Kitap etiketiyle yayımlanan “Bir Dava” adlı romanıyla Ayhan Geçgin’in oldu. Ödül töreni, Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi’ndeki Orhan Kemal Müzesi’nde gerçekleştirildi. Geçgin, ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı. Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, ödül töreni öncesinde İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi.

Orhan Kemal’in şapkasını takan İmamoğlu, usta yazarın ünlü kitaplarını yazdığı daktilosunun önünde fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, duygularını, “Bu yük, ağır bir yük” sözleriyle dile getirdi.

“ORHAN KEMAL'İ İYİ ANALİZ ETMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Gezinin ardından Geçgin’e ödülünü veren İmamoğlu,Orhan Kemal gibi karakterlerin toplumun güçlenmesine sebep olan önemli aktörler olduklarını vurguladı. “Bugüne geldiğimizde, toplumun eğer hâlâ çok diri bir damarı, çok gerçek bir damarı var ise, o insanların katkısı bu anlamda büyük olur” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Türk edebiyatının da bu anlamda belki de Türkiyemizin son yüzyılına damga vurmuş isimlerinden ve toplumun iç dünyasına büyük katkı sunmuş isimlerinden birisi de Orhan Kemal’dir. Gerçeklik kavramı çok önemli tam da bu noktada. Gerçeklik, toplumun olanın aynısını değil, eksikliklerini ve hatalarını yüzüne vurmakla, aslında yüzleşmek anlamına da geliyor. Bu manada Orhan Kemal’i iyi analiz etmek çok değerli. Ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek ve yansıtabilmek de çok kıymetli. Tabii bu manada bize de görevler düşüyor. Şehrimizin kıymetli hemşerisini her daim anılabilir kılmak, bizim için önemli. Bu manada elbette yapacaklarımız vardır. Ölümsüzleştirmek ve isminin yaşatılmasını sağlamak konusunda işbirliklerimiz ve projelerimiz oluşturulacaktır. Yaşadığı evinden, bölgesine varıncaya kadar neler yapabiliriz, bunun arayışında olacağız.”

İmamoğlu, Orhan Kemal anısına verilen ödülün 50’nci yılı için özel hazırlıkları olacağını belirtti.