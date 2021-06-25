5. İstanbul Tasarım Bienali’nden yeni bir yerleştirme
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, 5. İstanbul Tasarım Bienali, kurulumu pandemi nedeniyle ertelenen “Büyükada Şarkı Hatları” başlıklı yeni yerleştirmeyle şehre veda ediyor.
Studio Ossidiana’nın ürettiği Büyükada Şarkı Hatları, hem bir tasarım projesi hem de bir yolculuk. Bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ev sahipliği yapacak bu yüzen bahçe, Büyükada-Haliç hattındaki yolculuğu sırasında insanlara ve hayvanlara, etkinliklere ve sohbetlere ev sahipliği yapacak.
Stimuleringsfonds, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Adalar Belediyesi’nin desteğiyle yapılan proje, 12 Temmuz’a kadar Büyükada-Haliç hattında görülebilecek. Yüzen bahçe, önceki gün Yenikapı’dan yola çıkarak Büyükada’ya geldi. 30 Haziran’da ise tekrar deniz üzeri seferine başlayıp Haliç’e gelecek ve 12 Temmuz tarihine kadar Haliç’te ziyaret edilebilecek.
ŞEHRİN PARÇASI OLACAK
Platform, Büyükada ve Haliç rıhtımlarına bağlıyken yoga yapmak, dans etmek, şarkılarını seslendirmek veya balık tutmak isteyen herkese açık olacak. 12 Temmuz’dan sonra ise platformun üzerindeki tasarım Büyükada’da, Adalar Kent Konseyi’ne ait bir bahçeye yerleşerek İstanbul’un bir parçası haline gelecek.
Bienalin kamusal programı 30 Haziran’a kadar platform Büyükada’dayken yapılacak. Etkinliklerin on ikisi İstanbul Tasarım Bienali’nin Instagram hesabından adadan canlı yayın ile ikisi ise Zoom üzerinden takip edilebilecek.
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