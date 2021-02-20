6 ay sonra bir ilk: İşte İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla yüzde 50,03'e yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 737 bin metreküp oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 20 Şubat itibariyle yüzde 50,03 oldu. 6 ay sonra İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50.03 olmuş oldu.
Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması bekleniyor.
İSKİ'nin paylaştığı veriler şu şekilde:
19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 737 bin metreküp
20 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %50,03
19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 737 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) February 20, 2021
20 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %50,03 pic.twitter.com/uUBTx4xd80
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