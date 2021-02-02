6 hastaneye kilit mi vurulacak? CHP'li Yeşil, Bakan Koca'ya sordu

02 Şubat 2021 Salı, 13:46

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte 6 büyük hastanenin daha kapatılacağı iddialarını TBMM’ye taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren CHP’li Yeşil, sözkonusu hastaneler arasında olan Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin salgın döneminde neden kapatıldıklarının anlaşılamadığını belirtti.

Ankara’nın şehir merkezi dışındaki Şehir Hastanelerine mahkum edildiğini ve sağlık hizmetlerinin daha da aksayacağını dikkat çeken CHP’li Yeşil, “Ankara Atatürk Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte merkez bölgesinde tarihi nitelikteki birçok hastanenin de hizmete kapatılması Ankaralı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlanmış durumdadır. Kapatılan hastanelerin milyonlarca liralık malzemelerinin durumu meçhuldür. Binalar çürümeye terk edilmiştir. Devlet hastanelerinde sağlık hizmetine erişemeyen vatandaş parası oranında özel sağlık kuruluşlarına yönelmiş, parası yoksa sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayamamıştır” yorumunda bulundu.

KOCA'YA SORULAR

Yeşil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

-Ankara’da şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte hangi hastaneler kapatılmıştır? Hangi hastanelerin kapatılması planlanmaktadır? Söz konusu olan hastanelerin kapatılmasındaki amaç vatandaşları şehir hastanelerine yönlendirmek midir?

-Kapatılan hastaneler ve arazileri nasıl değerlendirilecektir? Kapatılan hastanelerin yatak sayıları kaçtır? Açılan Atatürk Şehir Hastanesi’nin yatak sayısı kaçtır? Açılaması planlanan Etlik Şehir Hastanesi’nin yatak sayısı kaç olacaktır?

-Kapatılan ve kapatılması planlanan tarihi hastanelerin atıl kalan hasta bakım kapasitesi ve Bilkent Şehir Hastanesi’nin şehir merkezine olan uzaklığı nedeniyle, Ankaralı yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişim nedeniyle yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesi için yeni oluşan duruma göre yeni bir planlama yapılmakta mıdır? Ankara’da şehir hastanelerinin sözleşmeleri ne kadar bedelle, hangi firmalarla yapılmıştır? Görevli şirketlere taahhüt edilen garanti miktarı ve süresi ne kadardır?



