6 kez hayata döndürüldü ama... 15 yaşındaki Elif'ten kahreden haber

20 Mart 2021 Cumartesi, 14:50

Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Elif Erdağı, hafta sonunu geçirmek için Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde oturan ablasının yanına gitti. Burada yeğenlerini parka götürmek için dışarı çıkan Erdağı, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Elif Erdağı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdağı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Elif Erdağı'nın cenazesi, bugün Körfez ilçesi İgsaş Camii’nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ARKADAŞLARI TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

?Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Elif Erdağı'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze namazı öncesinde genç kızın tabutunun yanına gelen sınıf arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Elif Erdağı'nın cenazesi, Körfez ilçesi İgsaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AMBULANSTA 6 KEZ HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞ

Daha önce kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edilen Elif Erdağı'nın, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada 6 kez kalbinin durduğu ve sağlık görevlilerinin büyük çaba sarf ederek genç kızı hastaneye varana kadar hayatta tuttukları öğrenildi. Sevim ve Sait Erdağı çiftinin 5 çocuğundan biri olan Elif Erdağı'nın büyük ablasının da 2013 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.