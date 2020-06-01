600 dönümlük arazileri ateşe verilen çiftçilerin 1 yıllık emeği kül oldu

01 Haziran 2020 Pazartesi, 22:13

Kocalar Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki tarlalara da sıçrayarak büyüdü. Yangını gören tarla sahipleri ve köylüler, itfaiyeye haber vererek, traktör ve küreklerle de yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftçilerin ve çevrede bulunan 2 iş makinesinin uğraşı sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre, 3 kişinin tarlada yangın çıkararak kaçtığı öğrenilirken Jandarma yangına neden olan kişilerin yakalaması için inceleme başlattı.

1 yıllık emeklerinin dakikalar içerisinde küle döndüğünü dile getiren tarla sahipleri, yetkililerden yardım isteyerek yangına neden olanların yakalanmasını istedi.