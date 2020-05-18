65 yaş üstü, daha fazla ‘nefes’ istiyor

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Güneşlenen, denize giren ve yürüyüş yapanlar, izin günlerinin artırılmasını ve pazar günü bazı marketlerin açık olmasını istedi. Sıcak hava nedeniyle bu hafta 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkan yurttaşların mutlulukları gözlerine yansıdı.

İMAMOĞLU’NU ARA DEDİ

Sarayburnu’nda denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ömer Kılıç (75), 2.5 aydır sokağa çıkmadığını belirterek hafta içi kapının önüne çıktığı için polis tarafından uyarıldığını belirterek şöyle konuştu: “Ceza ne kadar adaletli olursa o kadar sevecen olur. Kızım engelli maaşı alıyordu ama çok düşük. Sonradan birazcık yükseltildi. Emekli maaşı 2 bin lira alıyorum, özürlü kızımın aparatlarına yetmiyor. Alışverişi nasıl yaptığımızı da soran yok. Muhtara telefon ettim derdimi anlatmak için, bana ‘İmamoğlu’nu ara’ dedi. Cerrah benim göğüs kafesimi kırdı ama onardı. 75 yaşındaki bir adama böyle denilir mi? Bende ‘öyle bir yara açtın ki bütün cerrahları toplasan onaramazsın’ dedim.”

ÖRGÜ ÖRÜYORUM

Sarayburnu sahilinde kızının yardımıyla yürüyen Suzan Ercanlı (72) ise 28 yıllık ebe hemşireliği yaptığı için sabırlı olduğunu söyledi. Kolay kolay sıkılmadığını dile getiren Ercanlı, “Evde örgü örüyorum. Buradan da meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Haftada bir gün az biraz daha artırılırsa daha iyi olur” dedi.

‘BAŞA GELEN ÇEKİLİR’

Taksim Gezi Parkı’nda salıncakta oturan Turhan Dürten (74) de yasaktan önce kendini karantinaya aldığını ve 2.5 aydır evden çıkmadığını söyledi: “Tek yaşıyorum. Bütün ihtiyaçlarımı eski iş arkadaşlarımı arayarak hallediyorum. Evde bir filmi 50 kere izlediğim oluyor.” Gezi Parkı’nda elinde çiçekleri koklayarak gezen Müyesser Berkten (67), “Her yer kapalı, keşke bir iki yer açık olsaydı. Evimize hiçbir şey almadan gidiyoruz. Çocuklarım sağlıkçı olduğu için ihtiyaçlarımı kapıya bırakıp gidiyor. Başa gelen çekiliyor” diye konuştu.