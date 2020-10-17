6.5 yıldır adalet arıyordu, 3 bin TL para cezası verildi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Münevver Kızıl (37), 14 yaşındaki kızıyla yaşayan bir anne. 6.5 yıldır sistematik olarak eski erkek arkadaşı S.T.’nin tehdidine, hakaretine ve şiddetine maruz kaldı. 17 kez koruma kararı aldıran Kızıl’ı tehdit eden S.T’ye 3 bin TL para cezası verilerek 15 takside bölündü. Karara isyan eden Kızıl, “6.5 yıldır adalet arıyorum. Aldığı bu para cezalarının asla caydırıcılığı olmadı. Ölen kadınların pankartlarını taşıyorum. Benim de pankartım taşınmasın. Hukuka, adalete de inanmıyorum. Ödül verir gibi cezalar ve takipsizlikler veriliyor. Beni anlamanız için ölmem mi gerekiyor” dedi.

Hukuk savaşımı veren Münevver Kızıl, çabalarının karşılık bulmadığını söyledi.

‘ARACINI ÜSTÜME SÜRDÜ’

Kızıl, “Sürekli ev değiştiriyorum. Adıma sahte hesaplar açıyor. Numaramı herkese dağıtıyor. Aracını üstüme sürdü. Bununla ilgili de savcılık ‘delil yetersizliğinden’ takipsizlik verdi. Artık savcıya ‘Ben kafayı sıyırmadım, keyfimden gelip suç duyurusunda bulunmuyorum. Bana bunu yapmaktan vazgeçin artık’ dedim” diye konuştu.

Uzun süren adalet arayışının kendisini yıprattığını dile getiren Kızıl şöyle devam etti:

“İlk başlarda tek başıma verdiğim bu hukuk savaşında artık yalnız değilim, tüm mücadele arkadaşlarım, kız kardeşlerim yanımda. Bugüne kadar S.T. en az 10 kamu davasından para cezası aldı, bu para cezalarının asla caydırıcılığı söz konusu olmadı. Geçen ay 3 ayrı davaya katıldım, ekim ayında sadece 4 ayrı davam var. Kasım, aralık ve ocak aylarında duruşmalarım var. Sanık hakkında açtığım kamu davalarım var. Bana bir şey olursa sorumlusu beni koruyamayan devlettir.”