7 bin 312 yabancı, para ödeyerek Türk vatandaşlığına geçti

12 Aralık 2020 Cumartesi, 15:18

Türkiye'den gayrimenkul satın alan 7 bin 312 yabancı uyruklunun Türk vatandaşlığına geçirildiği ortaya çıktı. 250 bin dolarlık konut satın alarak vatandaşlık kazananlar arasında Dominika, Komorlar Birliği, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis, Cibuti vatandaşlarının yanı sıra vatansızlar da bulunuyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur” dedi.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nde 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, 250 bin dolar tutarında taşınmazı satın alan yabancılara Türk vatandaşlığı verildi. Ocak 2017-Eylül 2018 arasında ise bu rakam 1 milyon dolardı. O tarihlerde 1 Milyon dolar tutarında taşınmaz satın alanlar, vatandaşlık hakkı kazandı.

‘PARAYLA VATANDAŞLIK HAKKI KAZANILMASI ONUR KIRICI’

CHP’li Özel, resmi verilere göre 18 Eylül 2018’e kadar 70 yabancının bu düzenlemeden yararlandığını, dörtte bir oranında yapılan indirimin ardından son iki yılda 7 bin 242 yabancının 250 bin dolar vererek Türk vatandaşlığına hak kazandığını duyurdu.

Özel, “Bu uygulamanın kendilerini milliyetçi olarak niteleyen Cumhur İttifakı’nın iktidarında gerçekleşiyor olması onur kırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satan bir ittifak artık ‘milliyetçi’ olma vasfını yitirmiştir. Ekonomideki çöküntü nedeniyle her yolu deniyorlar, her şeyi satıyorlar. Vatandaşlığını bu kadar ucuza satan başka bir ülke yeryüzünde yoktur. Her gün ittifakın her iki partisince milliyetçilik dozu yüksek hamasi nutuklar atılmaktadır. Ancak, 250 bin dolar karşılığında pasaportunu satan, vatandaşlık hakkını satışa çıkaran bir ittifakın bu söylemlerinin içinin tamamen boş olduğu ortadadır” dedi.

KARAYİP ÜLKELERİ VE ADA ÜLKELERİ BİLE RAĞBET GÖSTERMİŞ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bu süre zarfında taşınmaz satın alımı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar arasında Saint Kitts ve Nevis, Antigua ve Barbuda gibi Karayip ülkeleri ile Tuvalu, Vanuatu ve ada devletlerinin olması dikkat çekti.

Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların ülkeleri ve sayıları şöyle:

ABD: 72, Afganistan: 997, Almanya: 3, Antigua ve Barbuda: 10, Arjantin: 2, Arnavutluk: 2, Avustralya: 10, Azerbaycan: 72, Bahreyn: 2, Bangladeş: 18, Birleşik Arap Emirlikleri: 3, Brezilya: 5, Bulgaristan: 3, Cezayir: 81, Çek Cumhuriyeti: 3, Çin: 297, Dominik Cumhuriyeti: 7, Dominika: 37, Fas: 28, Filistin: 451, Fransa: 10, Gürcistan: 4, Hindistan: 17, Irak: 925, İngiltere: 18, İran: 1716, İsrail: 35, İsveç: 9, İtalya: 4, Kanada: 32, Katar: 6, Kazakistan: 19, Kenya: 4, Komorlar Birliği: 4, Kuveyt: 5, Libya: 302, Lübnan: 124, Meksika: 3, Mısır: 223, Moldova: 4, Moritanya: 3, Nijerya: 4, Özbekistan: 17, Pakistan: 156, Polonya: 3, Romanya: 8, Rusya: 80, Saint Kitts ve Nevis: 21, Somali: 25, Sudan: 93, Suudi Arabistan: 54, Tacikistan: 5, Tunus: 26, Türkmenistan: 10, Ukrayna: 16, Ürdün: 359, Vanuatu: 5, Yemen: 792, Belarus: 2, Venezuela: 2, Cibuti: 2, Endonezya: 2, Güney Afrika: 2, Hollanda: 2, Karadağ: 2, Kırgızistan: 2, Kore Cumhuriyeti: 2, Kuzey Makedonya: 2, Slovakya: 2, Singapur: 2, Vatansız: 2, Yeni Zelanda: 2, İrlanda: 2, Belçika: 1, Belize: 1, Bosna Hersek: 1, El Salvador: 1, Eritre: 1, Etiyopya: 1, Filipinler: 1, Grenada: 1, Güney Sudan: 1, Japonya: 1, Kolombiya: 1, Kosova: 1, Malezya: 1, Mali: 1, Nikaragua: 1, Senegal: 1, Tayland: 1, Tuvalu: 1, Uganda: 1, İsviçre: 1