8 yaşındaki İpek Şirin son yolculuğuna uğurlandı

03 Kasım 2020 Salı, 15:57

Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazında hayatını kaybeden, 11 Mayıs 2012 doğumlu İpek Şirin için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İpek Şirin'in babası avukat Salim Şirin ve aile yakınlarının, taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile vatandaşlar katıldı.

Cenazede, baba Salim Şirin'i, yakınlarının yanı sıra Metin Feyzioğlu da teselli etmeye çalıştı.

İpek Şirin'in cenazesi, namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda defnedildi.

Emrah Apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler, depremden 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i canlı kurtarmıştı. İdil Şirin, kardeşi İpek'in de yanında olduğunu belirtmiş ancak enkaz altındaki İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.