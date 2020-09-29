80 yaşında suya kavuştu!

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Penbecik köyünde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Emiş Çatal, evinin su ihtiyacını gidermek için ormanlık alanda metrelerce yürümek, kovalarla su çekmek zorunda kalıyordu. Sorundan haberdar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Emiş Çatal’ın evine kadar su hattı çekti ve yaşlı kadının evindeki musluktan seneler sonra su aktı. Emiş Çatal, “Plastik şişelere, kovalara su doldurup eve taşıyordum. Bazen takılıp düşüyordum, her yanım yara bere içinde kalıyordu. Mutluyum, çok şükür suyum akıyor” dedi.