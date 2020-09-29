80 yaşında suya kavuştu!
Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Penbecik köyünde tek başına yaşayan Emiş Çatal suya ancak 80 yaşında kavuşabildi.
Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Penbecik köyünde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Emiş Çatal, evinin su ihtiyacını gidermek için ormanlık alanda metrelerce yürümek, kovalarla su çekmek zorunda kalıyordu. Sorundan haberdar olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Emiş Çatal’ın evine kadar su hattı çekti ve yaşlı kadının evindeki musluktan seneler sonra su aktı. Emiş Çatal, “Plastik şişelere, kovalara su doldurup eve taşıyordum. Bazen takılıp düşüyordum, her yanım yara bere içinde kalıyordu. Mutluyum, çok şükür suyum akıyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- İmralı’da yenen son yemek
- O isme kötü haber!
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı
Video Haberler
- Ermeni Patrikhanesi'nin önündeki eyleme tepki
- 5 öğrenci, telefondan derslerini izlemeye çalışıyor
- Beykoz'da komşuların sopalı kavgası kamerada
- Oğluma ağlarken kocam da bıraktı gitti
- Azerbaycan, Ermeni ordusuna ait askeri araçları vurdu
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Amca çocuklarından kanlı infaz
- Skandal görüntüler sosyal medyada paylaşıldı!
- Büyük korku ve panik yaşandı! Şişli'deki patlama anı
- İnce'den dikkat çeken 'Azerbaycan-Ermenistan' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon
- İmralı’da yenen son yemek
- O isme kötü haber!
- İktidar da oy kaybediyor muhalefet de
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Yayına bağlanan Acun Ilıcalı'dan Ahmet Çakar'a tepki!
- RTÜK Esra Erol'a karşı harekete geçti
- AYM'den çoklu baro düzenlemesiyle ilgili karar çıktı