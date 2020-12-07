82 yaşındaki 'judocu nine', koronavirüsten öldü

07 Aralık 2020 Pazartesi, 10:49

Yüreğir ilçesinde oturan Ayten Alataş, judo yapan torunu Ayşe Begüm Türk’ü 2 yıl önce spor salonuna götürüp, getirirken, bu spora merak saldı. 'Sporun yaşı yoktur' diyerek, 80 yaşında judo antrenmanlarına katılan Alataş, 2 yıl boyunca eğitim aldı. Şalvarının üzerine giydiği judo kıyafetiyle kısa sürede tanınan Alataş, koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Alataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayten Alataş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



