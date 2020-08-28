91 yaşında salgın sürerken AKP'ye böyle üye yapıldı

28 Ağustos 2020 Cuma, 23:47

AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yurttaşların evlerini ziyaret ederek AKP'ye üye işlemi gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Aydıner'in evleri ziyaret ettiği görüntülerde, 1.5 metre olarak açıklanan sosyal mesafe kuralına uymaması tepki çekti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çeken Aydıner, şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti üyeliğini yapan kıymetli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek ıslak imzalarını aldık. 1929 doğumlu kudret teyzemiz de üyeliğini tamamlayarak bize güç kattı. ''