91 yaşında salgın sürerken AKP'ye böyle üye yapıldı
91 yaşındaki kadının koronavirüs tedbirlerine uyulmadan ev ziyareti ile AKP'ye üye yapılması tepki çekti.
AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yurttaşların evlerini ziyaret ederek AKP'ye üye işlemi gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Aydıner'in evleri ziyaret ettiği görüntülerde, 1.5 metre olarak açıklanan sosyal mesafe kuralına uymaması tepki çekti.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çeken Aydıner, şu ifadeleri kullandı:
''AK Parti üyeliğini yapan kıymetli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek ıslak imzalarını aldık. 1929 doğumlu kudret teyzemiz de üyeliğini tamamlayarak bize güç kattı. ''
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