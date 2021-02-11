AB iflaslar ve sorunlu kredilerle karşı karşıya

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:08

Avro bölgesi maliye bakanlarının Pazartesi gerçekleşecek görüşmeleri için hazırlanan Avrupa Komisyonu belgesine göre neredeyse 2.3 trilyon Avro (2.8 trilyon dolar) büyüklüğündeki devlet yardımlarıyla Avro bölgesi hükümetleri şimdiye kadar iflaslardaki artışın önüne geçebildi.

Belgeye göre, devlet yardımları olmasaydı ve bankalar yeni krediler vermeseydi, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik yıkım sebebiyle varolan nakitlerini tüketmek zorunda kalacak AB şirketlerinin neredeyse dörtte biri 2020'nin sonuna kadar likidite sorunu yaşayacaktı.

Reuters tarafından görülen belgede, "Benzeri görülmemiş destek önlemleri sona erince, şirketlerin bir kısmı muhtemelen borçlarını ödeyemeyerek sorunlu kredilerin ve iflasların artmasına neden olacak" ifadeleri yer alıyor.

Bakanlar, Pazartesi günü şirketlere olan devlet desteğinin gelecekte kesilmesi durumunda nasıl yöneteceklerine ve özel sektörün yardımıyla hangi şirketlerin faal olacağını belirlemenin en iyi yollarını görüşmeye odaklanacaklar.

Görüşmelerin hazırlanmasında yer alan bir üst düzey Avro bölgesi yetkilisi, "Mali desteğin şimdilik uzun bir süre daha sürdürülmesi için fikir birliği var. Ancak bu desteğin şeklinin değişmesi ve daha odaklanılmış destek sağlanmasına kademeli bir geçiş yapılması gerektiğine dair de bir anlayış var" dedi.

Belgeye göre 2020'nin üçüncü çeyreğinde Avro bölgesinde ertelenen borçlar kapsamında krediler 587 milyar Avro'ya ulaşırken bunların %60'ını kurumsal krediler oluşturuyor. İkinci çeyrekte, Avro bölgesinde sorunlu kredilerin tüm kredilere oranı ise %5.23 oldu.

Kaynak: Reuters

