AB İnsan Hakları Kısa Film yarışması sonuçlandı

11 Aralık 2020 Cuma, 14:23

"Şin" (Yas), Mehmet İsmail Çeçen

Bu yıl 10. kez düzenlenen Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması çevrimiçi yapılan bir ödül törteniyle sonuçlandı. İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorilerinde 18 filmin finale kaldığı yarışmada toplam 7 film ödül aldı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ “ŞİN” ADLI FİLMİN OLDU

İnsan Hakları kategorisinde finale kalan 11 film arasında Mehmet İsmail Çeçen’in “Şin” (Yas) adlı filmi birinciliğe değer bulundu. Jüri ödülün gerekçesini şöyle açıkladı: “Türkiye’nin doğusunda tarihi çelişkilerin zorladığı akıl almaz durumlara çarpıcı bir bakış atan film "Antigone"den beri insanlığı meşgul eden bir meselenin yeni bir yorumunu sunuyor. İnsanların dilediği yerde yaşama ve gömülme hakkını sinema sanatının enstrümanlarını incelikle kullanarak sade ve vurucu bir dille; filmin tekniğini belki de en alt seviyede izleyiciye hissettirerek anlattığı için ödüle değer bulunmuştur”

İnsan Hakları kategorisinde Mustafa Orhon’un “No Place To Live” adlı filmi ikinciliğe, İbrahim Sertaç Kasaplar’ın “Zorunda” adlı filmi ise üçüncüğle değer bulundu. Jüri ayrıca Ceylan Beyoğlu’nun “İğne” adlı filmiyle Deniz Altun’un “Asit Yağmuru” adlı filmini Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirdi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ “MEMTEVRİ”YE VERİLDİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde jüri birincilik ödülünü Fatih Ertekin’in “Memtevri” (Yaylacı) adlı filmine verirken gerekçesini şöyle açıkladı: “Kadının yaşam, eğitim, kendini ifade ve emeğinin değerinin verilmesi hakkını naif ve samimi bir biçimde belgesel sinemanın özgünlüğü ile anlatabilmesindeki başarısı dikkat çekicidir. Özellikle izleyiciyi yakalayan film tekniğine ilişkin ustalığı ve yalın anlatımıyla çağdaş belgeselcilikte dünya standartlarında bir yapım olarak değerlendirilmiştir. Bir küçük evrenden taşınan konunun evrensel vurgularının en sade ve çarpıcı haliyle aktarılabilmesinde üstün yaklaşımı nedeniyle ödüle değer bulunmuştur.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorosinde jüri ayrıca Fehmi Öztürk’ün “Free Fun” adlı filmini Jüri Özel Ödülü’ne değer buldu.

"Free Fun", Fehmi Öztürk



Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması Ödül Töreni öncesinde buluşarak finalist filmler arasından kazananları belirleyen jüri; Oyuncu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı Sözcüsü Sn. Songül Öden, Yapımcı ve Yönetmen Sn. Semra Güzel Korver, Eleştirmen ve Oyuncu Sn. Emrah Kolukısa, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sinema Televizyon Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon, Gazeteci ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Sn. Doğan Şentürk’ten oluşuyor. Ön jüride ise Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Karabağ, film eleştirmeni ve SİYAD Sinema Yazarları Derneği üyelerinden Hasan Nadir Derin ve Ankara Film Festivali Program Koordinatörü Ozan Gürbüz yer aldı.