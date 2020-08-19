ABB'de Covid-19 vakalarının artmasının ardından yeni önlemler alındı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:33

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, ABB’de Covid-19 sebebiyle takibe alınan hasta sayısının 236’ya yükseldiğini, zorunlu iş görüşmeleri dışında belediye binalarına ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu. Gültekin, belediye hizmet binası ve kent genelinde salgınla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Gültekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Covid-19 sebebiyle takibe alınan personel sayısı 236'ya yükselmiştir. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu iş görüşmeleri dışında ziyaretlere müsaade edilmeyecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi gerek hizmet binasında gerekse kent genelinde pandemi ile mücadele ve tedbir faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Bu süreci asgari olumsuzlukla atlatacağımıza inanıyor, herkese sağlıklı günler diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız”