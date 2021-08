ABD Afganistan'dan çekilirken yüzlerce hizmet köpeğini kaderine terk etti

ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 'Veteran Sheepdogs of America', ABD ordusunun, Afganistan'dan çekilirken geride bıraktığı köpekleri tahliye etmek için çalıştıklarını açıkladı.

Kabil Havalimanı'nda kafeslere kapatılmış olarak görüntülenen bazı köpeklerin fotoğrafları Twitter'da yayınlandı.

PHOTOS: Dozens of US Military dogs seemingly left behind in Afghanistan; the nonprofit Veteran Sheepdogs of America (@VetSheepdogsUS) are working to evacuate the animals.



