ABD Afganistan'dan çekilirken yüzlerce hizmet köpeğini kaderine terk etti
ABD ordusunun, salı günü tamamlanan geri çekilme sırasında ordu envanterine kayıtlı hizmet köpeklerini geride bıraktığı görüldü.
ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 'Veteran Sheepdogs of America', ABD ordusunun, Afganistan'dan çekilirken geride bıraktığı köpekleri tahliye etmek için çalıştıklarını açıkladı.
Kabil Havalimanı'nda kafeslere kapatılmış olarak görüntülenen bazı köpeklerin fotoğrafları Twitter'da yayınlandı.
PHOTOS: Dozens of US Military dogs seemingly left behind in Afghanistan; the nonprofit Veteran Sheepdogs of America (@VetSheepdogsUS) are working to evacuate the animals.— Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2021
You can donate here: https://t.co/9HM4muCfcn pic.twitter.com/GikhE8NMw3
YÜZLERCE KÖPEK KADERİNE TERK EDİLDİ
ABD ordusu daha önce Afganistan'daki hizmet köpeklerini tahliye etmeyi başardığını bildirmiş, ancak daha sonra hükümet için çalışan ve Taliban korkusuyla ülkeden ayrılmak isteyen Afganlardan ziyade köpeklere öncelik verdiği için eleştirilerin hedefi olmuştu.
ABD Deniz Piyadeleri, 2007 yılında Afganistan'da başlattıkları pilot program vasıtasıyla savaşın harap ettiği ülkeye dokuz bomba arama köpeği getirdi. Bu sayı daha sonra 350'ye yükseldi ve 2011 sonunda yaklaşık 650'ye ulaştığı tahmin ediliyor.
Washington yönetimi, 31 Ağustos tarihinde Afganistan'daki 20 yıllık ABD misyonunun resmen tamamlandığını duyurdu.
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