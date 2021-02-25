ABD Başkanı Biden, Trump'ın vize yasaklarını kaldırdı
ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ülkede yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.
Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) başkan Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ülkede yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı. ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık emriyle birçok Yeşil Kart başvurusunu ve ülkede geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Trump bu kararnameleri kovid-19 salgını nedeniyle ABD’de artan işsizlik nedeniyle geçen yıl Nisan ayında imzalamıştı.
DONALD TRUMP ASKIYA ALMIŞTI
Donald Trump yönetimi Nisan 2020 tarihinde, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sebebiyle ülkede çalışacak nitelikli kişilere verilen H-1B vizelerini, mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizelerini, şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizelerini ve çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen J-1 vizelerini askıya almıştı.
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