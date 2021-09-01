ABD Başkanı Biden'ı 13 yıl önce kurtaran Afgan çevirmenin akıbeti belli oldu
ABD Başkanı Joe Biden'ı senatörlüğü döneminde kurtaran Afgan tercümanın akıbeti belli oldu.
Afganistan'da 2008 yılında kar fırtınasına yakalanan Joe Biden, John Kerry ve Chuck Hagel'i kurtarma operasyonuna katılan Afgan tercüman, ABD'nin çekilmesinin ardından ülkede bırakıldı.
Wall Street Journal'dan Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, ismi 'Muhammed' olarak belirtilen tercüman, ABD Başkanına seslenerek "Sayın Başkan, beni burada unutmayın" dedi.
ÜLKEDEN ÇIKAMADI
Bagram Hava Üssü'nden hareket eden 82. Hava İndirme kuvvetinin çevirmeni olan Muhammed, kötü bir kar fırtınası sırasında senatörlerin kurtarılması görevinde yer almıştı.
Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Özel Göçmen Vizesi (SIV) için başvuran Muhammed, kayıtları kaybedildiği için ülkeden çıkamadı.
2008'de Muhammed'le birlikte çalışan eski asker Shawn O'Brien ise, "Yalnızca bir Afgan'a yardım edebilecekseniz onu seçin" dedi.
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