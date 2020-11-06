ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlundan 'topyekun savaş' çağrısı

06 Kasım 2020 Cuma, 12:11

Donald Trump adına yürütülen başkanlık kampanyasının iş geliştirme ve satın alma başkan yardımcısı olan Donald Trump Jr. Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "Amerika’nın geleceği için [yapabileceğimiz] en iyi şey, seçimlere ilişkin olarak çok uzun süredir devam eden bütun bu sahtekarlık ve aldatmacayı ortaya çıkarmak adına topyekun bir savaşa girişmektir" ifadelerini kullandı.

Trump Jr. iletisinde ayrıca, "Bu pisliği temizlemenin ve bir muz cumhuriyeti gibi görünmeyi bırakmanın zamanı geldi" ifadelerine de yer verdi.

Twitter ise 'yanıltıcı' olabileceği uyarısıyla iletiyi sansürleyerek erişimine kısıtlama getirdi.