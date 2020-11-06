Trump’ın eski başdanışmanı: "Kafalarını mızraklara oturtun" dedi, Twitter hesabı kapattı

06 Kasım 2020 Cuma, 11:07

Steve Bannon, FBI direktörü Christopher Wray ve Covid-19’la mücadelede ön plana çıkan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci’nin başlarının mızraklara oturtulup, uyarı için Beyaz Saray’ın köşelerine asılması gerektiğini söyledi. The War Room adlı programda konuşan başkanın eski kampanya stratejisti ve kıdemli danışmanı Bannon'un, Wray ve Fauci’nin kafalarını mızraklara oturtulmasının, silahla vurulmalarından daha uygun olacağını söylemesi tepkilere yol açtı.

İngiltere'de Tudor dönemine gönderme yapan Bannon, “Onların kafasını mızrağa oturtup Beyaz Saray’ın köşelerine asardım” ifadelerini kullandı. Bannon ve WarRoomPandemic adlı podcast'in Twitter hesabı, programın yayınlanmasının ardından askıya alındı.

Program sunucusu Jack Maxey de “250 yıl önce hainlerin asıldığını belirterek, bu haftanın, Amerikan Devrimi sırasında Philadelphia'da İngilizlerle işbirliği yapan iki Tory'nin asılmasının yıldönümü olduğunu” söyledi.