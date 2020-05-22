ABD Başkanı Trump: Test sonucum pozitif çünkü negatif çıktı

22 Mayıs 2020 Cuma, 10:58

ABD Başkanı Donald Trump, en son yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığını kafa karıştırıcı bir şekilde duyurdu.

Kendisine her gün Covid-19 testi yapılan Trump, Beyaz Saray'ın dışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken testin pozitif bir sonuç verdiğini çünkü hasta olmadığını gösterdiğini söyledi.

Trump, “Bir başka deyişle çok pozitif bir test sonucu aldım. Sonucum negatif çıktı yani pozitif sonuç aldım. Yani bu sabah çok iyi bir test sonucu çıktı. Bu sonucun negatif olduğu anlamına geliyor” dedi.

Trump 7 Mayıs'ta kendisiyle beraber çalışan bazı kişilerde Covid-19 görülmesinin ardından her gün test yaptıracağını duyurmuştu.