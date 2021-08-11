ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması: Takdir ediyoruz, görüşmeler sürüyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:08

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 10 Ağustos'taki basın toplantısında Afganistan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Price, NATO çekildikten sonra başkent Kabil'deki stratejik öneme sahip Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Türk askeri tarafından korunması görüşmelerine de değindi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kabil Havalimanı ile ilgili görüşmelerin Pentagon öncülüğünde sürdüğünü, Türkiye'nin önemli roller üstlenme isteğinin ABD tarafından takdir edildiğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, Afganistan'daki artan şiddet ve saldırıların Başkan Joe Biden'ın yönetimi için ciddi endişe kaynağı olduğunu, bakanlığın adil ve kalıcı çözüm için diplomasi yürüttüğünü, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban’a ateşkes ve siyasi çözüm görüşmeleri için baskı yapmak amacıyla Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini, bölgedeki ve daha geniş coğrafyadaki hükümetlerle çok taraflı ve uluslararası kuruluşların zor kullanılarak dayatılan herhangi bir hükümeti tanımama taahhüdünün Taliban'a iletileceğini sıralayan Price, şöyle devam etti:

"Afganistan'da silah doğrultarak iktidara gelen herhangi bir hükümetin uluslararası destekten ve uluslararası meşruiyetten yoksun kalacağı, sadece bizim görüşümüz değil, hasıl olan ve defalarca dile getirilen bir fikir birliğidir. BM Güvenlik Konseyi'nin geçen haftaki açıklamasında, üyeler, '2513 sayılı karara atıfla askeri çözüm olmadığını ve İslami Emirliğin yeniden tesis edilmesini desteklemediklerini yeniden teyit etti'. Bir dizi ülke, uluslararası blok ve kurumun imzaladığı bu basit önerme, Afganistan'da güç kullanılarak dayatılacak herhangi bir hükümetin meşruiyetten yoksun kalacağı ve pratikte, herhangi bir hükümetin kalıcılık elde etmek için kesinlikle ihtiyaç duyacağı o uluslararası yardıma sahip olamayacağı yönündedir."