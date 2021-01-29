ABD ile AB görüşmesinde Türkiye 'ortak kaygı'
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Avrupa Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile görüştü. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert ile ABD-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini görüştü. Sullivan ile Seibert'in, ABD ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin seyrini ve Covid-19'a karşı yakın işbirliğini de görüştüğü kaydedilen açıklamada, "İkili, Çin ve Türkiye dahil ortak kaygı konularında beraber çalışma hususunda mutabık kaldı" ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan ile Seibert arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bay Sullivan, Joe Biden yönetiminin transatlantik ittifakının tamir edilmesine ve yeniden canlandırılmasına olan bağlılığını dile getirdi" ifadesine yer verildi.
'TÜRKİYE SON ZAMANLARDA SIKLIKLA GÜNDEMDE'
AFP’de yer alan haberde, Türkiye ile yakın zamanda gündeme gelen konulara şu şekilde değinildi:
"Bir NATO müttefiki olan Türkiye, hem Washington hem de Brüksel için son zamanlarda tartışılan bir hale geldi; Rusya’dan bir uçak savar füze sistemi aldı ve Yunanistan'la gerilim yaşanan Akdeniz sularına gemi gönderdi."
Kaynak: AA/AFP
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