ABD jetleri Suriye ordusuna ait kontrol noktasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:58

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD askeri konvoyu, Haseke kırsalında yer alan Kamışlı ilçesinin güneyindeki Ebu el-Deheb köyünden geçerken Suriye ordusuna ait bir askeri kontrol noktasına takıldı. Ardından ABD uçakları, konvoyun geçiş izni vermeyen Suriye ordusuna ait kontrol noktasına ağır makineli silahlarla ateş açtı. Saldırıda en az 1 Suriye askerinin öldüğü, yaralanan 2 askerin de hastaneye sevk edildiği bildirildi.

HASEKE'DEKİ SURİYE VARLIĞI

Terör örgütü YPG/PKK ve Suriye hükümet güçleri, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Suriye ordusu, Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise Suriye ordusuna ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları ise Suriye hükümet güçelrinin kontrolünde bulunuyor.