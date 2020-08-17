ABD jetleri Suriye ordusuna ait kontrol noktasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
ABD'ye ait savaş uçakları Haseke kırsalında Suriye ordusuna ait bir kontrol noktasını hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 1 Suriye askeri öldü, 2 asker ise yaralandı.
Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD askeri konvoyu, Haseke kırsalında yer alan Kamışlı ilçesinin güneyindeki Ebu el-Deheb köyünden geçerken Suriye ordusuna ait bir askeri kontrol noktasına takıldı. Ardından ABD uçakları, konvoyun geçiş izni vermeyen Suriye ordusuna ait kontrol noktasına ağır makineli silahlarla ateş açtı. Saldırıda en az 1 Suriye askerinin öldüğü, yaralanan 2 askerin de hastaneye sevk edildiği bildirildi.
HASEKE'DEKİ SURİYE VARLIĞI
Terör örgütü YPG/PKK ve Suriye hükümet güçleri, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Suriye ordusu, Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise Suriye ordusuna ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları ise Suriye hükümet güçelrinin kontrolünde bulunuyor.
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