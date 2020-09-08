ABD ordusu üs güvenliği için "robot köpekleri" test etti
- "Vision 60" tipi robotlar, askeri üslerin çevrelerinde keşif, tespit ve haritalama gibi birçok görev icra etmek üzere Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin parçası olarak geliştiriliyor - Köpeğin ergonomik yapısına yakın bir tasarıma sahip robotun, dijital veri aktarım kabiliyetinin yanı sıra esnekliği ve hızı bakımından da daha önce kullanılan insansız kara araçlarına göre daha gelişmiş olduğu belirtiliyor
Hava Kuvvetleri, farklı bölgelerde bulunan Amerikan kuvvetleri arasında gerçek zamanlı veri toplama ve paylaşma ağı sağlayacak Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'ne yönelik test yaptı.
Rus seyir füzelerinin taklitlerini tespit etme ve havada vurma denemelerinin yapıldığı testte 5G, 4G, bulut bilgi işlem sistemleri, yapay zeka gibi birçok yeni teknoloji kullanılarak gerçek zamanlı veri dolaşımı denendi.
60 takımın katıldığı test, 70 farklı bölgede icra edildi.
Testin Nevada'nın Nellis Hava Üssü'ndeki ayağında ise "robot köpekler" olarak bilinen ve Ghost Robotics tarafından geliştirilen dört ayaklı robotlar da test edildi.
Şirketin "Vision 60" tipi robotlar, askeri üslerin çevrelerinde keşif, tespit ve haritalama gibi birçok görev icra etmek üzere Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin parçası olarak geliştiriliyor.
Köpeğin ergonomik yapısına yakın bir tasarıma sahip robotun, dijital veri aktarım kabiliyetinin yanı sıra esnekliği ve hızı bakımından da daha önce kullanılan insansız kara araçlarına göre daha gelişmiş olduğu belirtiliyor.
Pentagon, söz konusu Gelişmiş Muharebe Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi için 5 yıl içinde 3,3 milyar dolar harcamayı planlıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!
Video Haberler
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!