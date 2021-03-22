ABD-Rusya: Düşman kardeşler

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Eski Başkan Donald Trump döneminde neredeyse dokunulmazlık kazanan Rusya ve Putin, Biden döneminde beklendiği gibi “hedef tahtası”na konuldu. Kriz yaratan ifade, ABC kanalındaki bir programda, “Vladimir Putin’i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz” sorusuna Biden’ın, “Evet. Bedel ödeyecek, göreceksin...” yanıtı vermesiyle patlak verdi. Biden’ın kastettiği, Rusya’nın Trump’ın kazandığı bir önceki seçime müdahale ettiği yolundaki Amerikan iddiasıydı. Çok deneyimli bir politikacı olan Biden kışkırtıcı bir soruyu diplomatik yanıtla geçiştirememiş miydi yoksa sonuçlarını öngörerek mi konuşmuştu? Kesin yanıtı bilmek zor olsa da, galiba ikincisi. Zaten yeni Başkan’ın Moskova’ya karşı sert bir tutum takınacağı biliniyordu ama bu kadar “kör kör parmağım gözüne” bir ifade kullanması elbette beklenmiyordu.“Soğuk Savaş” tarihi ABD ile “Şeytan İmparatorluğu” dediği Sovyetler Birliği arasında kimi zaman savaşı eşiğine kadar gelen krizlerle dolu. 1970’li yıllarda okyanusun ötesinden gönderilen salvolara sabırlı davranan Sovyet lideri Leonid Brejnev, inatla Moskova’nın nasırına basan ABD Başkanı Jimmy Carter için sonunda patlamış ve “Ne istiyor anlamıyorum!” demişti.

ASLINDA ÇOK İYİ ANLIYORDU...

İlk bakışta “birbirlerinin kuyusunu kazan” ülkeler gibi görünse de iki taraf da aslında yaşanan gerilimlerden besleniyor ve bu durumu sıklıkla iç politika malzemesi olarak kullanıyor. O nedenle, neredeyse birbirlerinin “varlık nedeni”ne dönüşen ABD ile geçmişte Sovyetler, günümüzde Rusya için “düşman kardeşler” benzetmesi abartılı sayılmamalı.

Dünyanın hegemonyasına soyunan ABD, yaptıklarını haklı gösterebilmek için bir “dış düşman” arıyor, bulamazsa da yaratıyor. Liste zaman zaman değişiyor ama Rusya’nın birinci sıradaki yeri hiç değişmiyor. Buna karşılık Rusya’yı yönetenler de ABD’nin hamlelerini, suçlamalarını ve yaptırımlarını kamuoyunun dikkatini iç sorunlardan uzak tutmak, kendi sorumluluklarını gizlemek ve iktidarlarını sürdürebilmek için büyük bir maharetle kullanıyor hatta çoğu zaman bunlar Moskova için “can simidi” oluyor, tıpkı son olaydaki gibi. Yeni dönem de geçmişten farklı olmayacak, gün gelecek Biden ya da Putin ağzına geleni söyleyecek, gün gelecek mecburen el sıkışmış gibi yapacak ama gerçekte iki sözde düşman “gül gibi” geçinip gidecek.