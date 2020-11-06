ABD seçimleri: Trump hangi eyaletlerde yargı süreci başlatıyor, mahkemeden talepler neler?

06 Kasım 2020 Cuma, 20:06

Trump'ın ekibi, sayımın halen devam ettiği ve sonuçların çok yakın olduğu Georgia, Pennsylvania ve Nevada ile Biden'ın kazandığı düşünülen Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı.

Georgia'da oyların yeniden sayılacağı açıklandı.

Trump ve danışmanları, oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve seçimlerin kendilerinden çalındığını öne sürüyor. Ancak henüz bu iddialarına ilişkin somut bir bilgi ya da kanıt ortaya koyabilmiş değiller. Üstelik, geçmişe dönük yapılan araştırmalar ABD'de büyük seçim usulsüzlüklerinin çok ender olduğunu ortaya koyuyor.

ABD kanunları çerçevesinde, adaylar sonuçların birbirine çok yakın çıktığı durumlarda eyalet bazında yeniden sayım talebinde bulunabiliyor.