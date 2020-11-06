ABD seçimleri: Trump hangi eyaletlerde yargı süreci başlatıyor, mahkemeden talepler neler?
ABD Başkanı Donald Trump'ın temelsiz bir iddiayla oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını öne sürmesi ve seçim sonuçlarını Yüksek Mahkeme'ye götüreceğini söylemesinden iki gün sonra, ekibi beş eyalette yargı süreci başlatmaya hazırlanıyor.
Trump'ın ekibi, sayımın halen devam ettiği ve sonuçların çok yakın olduğu Georgia, Pennsylvania ve Nevada ile Biden'ın kazandığı düşünülen Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı.
Georgia'da oyların yeniden sayılacağı açıklandı.
Trump ve danışmanları, oylama sürecinde usulsüzlük yapıldığını ve seçimlerin kendilerinden çalındığını öne sürüyor. Ancak henüz bu iddialarına ilişkin somut bir bilgi ya da kanıt ortaya koyabilmiş değiller. Üstelik, geçmişe dönük yapılan araştırmalar ABD'de büyük seçim usulsüzlüklerinin çok ender olduğunu ortaya koyuyor.
ABD kanunları çerçevesinde, adaylar sonuçların birbirine çok yakın çıktığı durumlarda eyalet bazında yeniden sayım talebinde bulunabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki