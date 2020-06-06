ABD ve İran müzakerelere geri dönebilir mi?

06 Haziran 2020 Cumartesi, 11:46

ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook Cuma günü yaptığı açıklamada, "İran ile nükleer program ve diğer konular üzerine daha geniş bir müzakere zemini için kapılarımız açık, ancak görüşmeler şimdilik mahkumların serbest bırakılmasıyla sınırlı" dedi.

İran'da casusluk şüphesiyle tutuklu bulunan Amerikalı eski asker Michael White'ın serbest bırakılmasının ardından konuşan ve Trump yönetiminin diplomatik görüşmelere açık olduğu mesajını veren Hook, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un ile üç kez görüştüklerini, İran'dan da bu konuda karşılık beklediklerini söyledi.

İRAN: MAHKUM KORONAVİRÜS SEMPTOMLARI GÖSTERDİ

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü Michael White'ın serbest bırakılmasının ardından yapılan açıklamada, güvenlik suçları nedeniyle İran'da hapse mahkum edilen White'a 'İslami merhamet' uygulandığı ve ABD'nin İran'daki çıkarlarını koruyan İsviçre Büyükelçiliği'ne teslim edildiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Seyid Abbas Musavi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, White'ın yapılan kontrollerde koronavirüs semptomları gösterdiği ve tedavi sürecinde testinin negatif çıkmasının ardından da derhal tahliye prosedürlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

TAKASI DOĞRULADI

Musavi, White'ın serbest bırakılmasıyla eş zamanlı olarak ABD'de tutuklu bulunan İranlı bir bilim adamı olan Majid Taheri'nin de mahkeme kararıyla serbest bırakıldığının altını çizerek, takas iddialarını doğruladı.

İran makamları yapılan açıklamalarda müzakerelere değinmedi.