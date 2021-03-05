ABD’de 10 yıldır aşırı kola tüketen genç kadının dişleri döküldü
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç kadın, 10 yıl boyunca içtiği kola nedeniyle dişlerini kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç 10 yıl boyunca içtiği kola nedeniyle neredeyse dişlerinin tamamını kaybetti.
Novakovski'nin diş doktoru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında genç kadının ciddi diş sorunları yaşadığını söyledi ve üst dişlerinin tamamen protez yapılmasını tavsiye etti.
DİŞLERİ PROTEZLE DEĞİŞTİRİLDİ
Doktorun tavsiyelerine uymayan genç kadın sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2020 yılında 3 ay süren diş tedavisinin ardından tüm dişlerinin protezlerle değiştirildiğini ifade ederek, "10 yıldır aşırı kola tüketiyorum. Doktorlar aşırı kolanın diş minesini aşındırabildiğini söylüyor. Dişlerimin dökülmesini aşırı kola tüketimime ve ihmal ettiğim diş bakımına bağlıyorum" dedi.
Genç kadın dişlerini kaybetme sürecini TikTok profilinde yayımladığı bir video ile anlattı.
Michigan woman says her soda addiction caused her to lose all her top teeth https://t.co/VSdqI9yv37 pic.twitter.com/e8hCFGk3Tj— New York Post (@nypost) March 2, 2021
Video Haberler
- Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti
- Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
- Bodrum'da utandıran görüntüler! Denizin dibinden çıktı
- Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın çıktı
- Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden 'pes' dedirten sözler
- Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
- Kağıthane’de yaşanan olayın detayları ortaya çıktı
- Afganistan'da çığ düştü: 14 ölü, 3 yaralı
- Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
En Çok Okunan Haberler
- 11 askerin şehit olduğu helikopter sabıkalı çıktı
- Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit!
- Bitlis'te helikopter kazasının görgü tanığı konuştu
- Bir salvo da sağdan
- Şırnak'ta askeri araç devrildi
- CHP'li Özel'den Diyarbakır'daki görüntülere açıklama
- Ali Mahir Başarır'dan AKP'lileri kızdıran eleştiri
- Özdağ’ın istifası: Zamanlaması manidar
- Şehitler memleketlerine uğurlandı
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı