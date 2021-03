ABD’de 10 yıldır aşırı kola tüketen genç kadının dişleri döküldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç 10 yıl boyunca içtiği kola nedeniyle neredeyse dişlerinin tamamını kaybetti.

Novakovski'nin diş doktoru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında genç kadının ciddi diş sorunları yaşadığını söyledi ve üst dişlerinin tamamen protez yapılmasını tavsiye etti.

Doktorun tavsiyelerine uymayan genç kadın sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2020 yılında 3 ay süren diş tedavisinin ardından tüm dişlerinin protezlerle değiştirildiğini ifade ederek, "10 yıldır aşırı kola tüketiyorum. Doktorlar aşırı kolanın diş minesini aşındırabildiğini söylüyor. Dişlerimin dökülmesini aşırı kola tüketimime ve ihmal ettiğim diş bakımına bağlıyorum" dedi.

Genç kadın dişlerini kaybetme sürecini TikTok profilinde yayımladığı bir video ile anlattı.

Michigan woman says her soda addiction caused her to lose all her top teeth https://t.co/VSdqI9yv37 pic.twitter.com/e8hCFGk3Tj