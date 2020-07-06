ABD'de 2 uçak çarpıştı: 8 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Idaho eyaletinde iki küçük uçağın çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:53
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Kootenai Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra, eyaletin kuzeyindeki bir gölün üstünde iki uçağın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Kazada ölenlerin kimlik bilgileri açıklanmadı. 

ABD'de aynı gün Utah eyaletinde de küçük bir uçağın düşmesi sonucu, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetmiş, pilotun Philadelphia Phillies beyzbol takımının eski oyuncularından Tyson Brummett olduğu bildirilmişti.


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