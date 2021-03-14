ABD’de ameliyathanedeki hastaların organlarıyla poz veren doktorlara soruşturma
ABD’de ameliyathanedeki hastaların organlarıyla poz veren doktorlara soruşturma başlatıldı.
ABD'de Michigan eyaletine bağlı Grand Rapids ilçesinde bulunan bir hastanesindeki bazı kadın doğum doktorları, ameliyathanedeki hastaların doku ve organlarıyla poz verdikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki bir hesaptan paylaştı.
Poz verdikleri organ veya dokuların uzunluğunun ve ağırlığının tahmin edilmesini isteyen doktorların yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Paylaşım yapılan sosyal medya hesabı kapatılırken, doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.
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