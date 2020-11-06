ABD'de bir posta aracında "teslim edilmemiş oy pusulaları bulundu" iddiası

06 Kasım 2020 Cuma, 13:28

ABD Ulusal Emniyet Teşkilatı İletişim Merkezi tarafından, Birleşik Devletler Genel Müfettişliği Posta Hizmetleri Ofisi'ne (OIG) yapılan bir suistimal ihbarına karşı harekete geçen yetkililer, Kanada sınırındaki Peace köprüsünde durdurdukları bir posta aracının bagaj kısmındaki bir kolide çok sayıda teslim edilmemiş oy pusulası buldu. Aracın şöförü Brandon Wilson, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Wilson, postanın kendisine ve annesine ait olduğunu iddia etmesine karşın postalara basılmış farklı isimleri açıklayamadı. Polisin ısrarlı sorgusu üzerine şüpheli posta görevlisi postayı iade etmeyi planladığını ancak bagajında ??unuttuğunu öne sürdü.

Önümüzdeki günlerde, sanık sandalyesinde postaları yok etmekle suçlanacak olan Wilson'ın 250.000 dolar para cezası veya beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gündemde.

POSTA YOLUYLA GELEN OYLAR SAYILIYOR

Avukat James P. Kennedy Jr., konuya ilişkin olarak Fox News'e gönderdiği beyanatta, "Posta ofisi, yalnızca postaların bütünlüğünü sağlamaya değil, aynı zamanda bireylerin özgür ve adil bir seçimde oy kullanma haklarına da bağlı kalmalıdır. Sanığın işlediği iddia edilen suç bu iki menfaatin de altını oymaktadır" ifadelerine yer verdi.

Oy hırsızlığına ilişkin haberin, ABD seçimlerinin sonuçları konusundaki belirsizliğin sürdüğü ve postayla gönderilen oyların sayılmaya devam ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.