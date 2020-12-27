ABD’de bowling salonuna saldırı : 3 ölü, 3 yaralı
ABD’nin Illinois eyaletindeki bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
ABD'nin Illinois eyaletinde bowling salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rockford Polis Departmanı olayla ilgii yaptığı açıklamada, dün yerel saatle18.55'te Don Carter Lanes isimli bir bowling salonundan silah sesleri duyduklarını ve düzenlenen silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırı salonun içinde ve dışında gerçekleştiği ifade eden Rockford Polis Departmanı, olayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Don Carter Lanes Bowling salonu, resmi hesabından "Lütfen dua edin" paylaşımı yapıldı. Olayın nedeni araştırılırken, polis, soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.
"BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇOK ÜZGÜNÜM" MESAJI
Öte yandan, Rockford Belediye Başkanı Tom McNamara olayla ilgili paylaştığı mesajında, "Don Carter Lanes'deki bu gece yaşanan olaya kızdım ve üzüldüm. Dualarım hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok