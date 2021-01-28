ABD’de Covid-19 yardım fonunu dolandıran kişiye hapis cezası
ABD’de Keith William Nicoletta, sahte işletme yoluyla Maaş Koruma Programı'ndan 1,9 milyon dolar yardım parası aldı. Covid-19 yardım fonunu dolandıran Nicoletta, hakkında açılan dava sonucu 20 yıla kadar hapis cezasına mahkum edildi.
ABD’nin Florida eyaletinde Covid-19 yardım fonunu kurduğu sahte işletme üzerinden dolandıran kişiye hakkında açılan dava sonucunda 20 yıla kadar hapis cezası verildi.
ABD basınındaki haberlere göre, Keith William Nicoletta sahte bir işletme yoluyla Covid-19 salgınından zarar gören iş yeri sahiplerinin çalışanlarına ücretlerini ödeyebilmesi için oluşturulan Maaş Koruma Programı'ndan (PPP) 1,9 milyon dolar yardım parası aldı.
Aldığı yardım parasını işletmesinin gideri olarak gösterdiği alanlara harcamak yerine lüks araç ve gayrimenkule harcayan Nicoletta, durumun tespit edilmesi üzerine Ekim 2020'de gözaltına alındı.
Fon parasıyla edindiği lüks araçlar ve gayrimenkule de el konuldu.
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