ABD’de F-35 uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi. Geçen hafta düşen F-22 uçağının ardından Florida’daki Eglin Üssü'nde düşen ikinci uçak oldu.

AA
20 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:56

Florida’da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi. 
Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 


Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.  ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti. 



Video Haberler