ABD'de kritik uyarı: Antikor testlerinin yarısı yanlış sonuç veriyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:43

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede uygulanan antikor testlerinin neredeyse yarısının yanlış sonuç verdiğini duyurdu. CDC, bir kişinin Covid-19 nedeniyle geçmişte enfekte olup olmadığını ve enfeksiyona karşı bağışıklığı belirlemek için kullanılan antikor testlerinin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulundu. Kurumun internet sayfasında yayımlanan kılavuzda, salgın kapsamında alınacak önemli kararların bu testlere bağlı olarak verilmemesi gerektiği ifade edildi.



‘GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRMAK İÇİN İKİ TEST YAPILABİLİR’

CDC’nin web sayfasında yayınlanan kılavuzda, “Serolojik test [antikor testleri] sonuçları okul, yurt veya cezaevi gibi kalabalıkların bir arada olduğu alanlarda kişileri sınıflandırmada kullanılmamalıdır” ifadeleri yer aldı. CDC, antikor testlerinin kişilerin iş yerlerine dönme konusunda da kıstas olarak belirlenemeyeceğine dikkat çekti. Kılavuzda, sağlık görevlilerinin daha doğru sonuç elde edebilmek adına insanları iki defa test etmeleri gerektiği belirtildi.

‘YALANCI POZİTİF İHTİMALİ YÜKSEK’

Kılavuzda şu ifadelere yer verildi: “Çoğu ülkede, virüsten büyük ölçüde etkilenen yerler de dahil olmak üzere, SARS-CoV-2 antikorunun prevalansının düşük olması -yüzde beş ila yüzde 25 oranından az olması- beklenmekte. Bu nedenle, bu noktada uygulanan test sonuçlarının ‘yalancı pozitif’ çıkması daha muhtemeldir.”

‘YALANCI POZİTİF’ YANILTIR

Ancak mevcut konumda enfekte olan kişilerin Covid-19’a karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığı da henüz test aşamasında. Uzmanlar, antikor testlerinin de bu anlamda yanıltıcı olabileceğini söylüyor.

CDC, antikor testi pozitif çıkan bir kişinin, bağışıklık kazandığını düşünerek hareket edebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Kılavuzda, “Gerçekten antikor testi pozitif çıkan kişilerin de enfeksiyon riskinden korunduğu varsayılamaz. Serolojik testler, bağışıklık durumunu belirlemek için kullanılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

DOĞRULUK ORANI VİRÜS TESTİ SAYISIYLA PARALEL

Antikor testinin yanıltıcılık oranının, Covid-19 testleriyle paralel olduğu aktarıldı. Ne kadar çok Covid-19 testi uygulanırsa, antikor testlerinin sonuçlarının doğru çıkma ihtimalinin o kadar arttığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Örneğin, prevalansın yüzde beş olduğu bir nüfusta, yüzde 90 duyarlılık ve yüzde 95 özgüllük oranına sahip bir test yüzde 49’luk bir pozitif belirleyicilik değer sağlayacaktır. Alternatif olarak, antikor prevalansının yüzde 52’yi aştığı bir popülasyonda aynı test yüzde 95’ten fazla pozitif belirleyicilik değeri verecektir. Yani, test sonucu pozitif çıkan 20 kişiden en fazla birinin sonucu ‘yalancı negatif’ çıkacaktır.”

Kaynak: Gazete duvar