ABD'de siyah ve Yahudi ünlülerden ırkçılık karşıtı ittifak

08 Şubat 2021 Pazartesi, 13:15

Amerikan eğlence endüstrisinin tanınmış simaları, ülkede artan antisemitizm ve ırkçılığa karşı birlikte mücadele edebilmek amacıyla bir organizasyon kurduklarını açıkladı. Toplumda artan nefret ve kinin son bulması için harekete geçtiklerini açıklayan ünlü isimler, toplumu ayrıştırıcı eylemlere karşı birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor.

JPost'un haberine göre organizasyonda Tiffany Haddish, Jason Alexander, Nick Cannon, Mayim Bialik, Billy Porter ve Gene Simmons gibi eğlence sektörünün önde gelen isimleri yer alıyor.

170 İSİM İMZALADI

170'ten fazla ismin imzasının bulunduğu birliğin beyanında, "Eğlence sektörünün üyeleri olarak, her türden nefretin karşısındayız ve iki topluluğu dayanışma içinde bir araya getirmek, mücadelemizde birbirimizi desteklemek ve içinde bulunduğumuz kötü durumu daha iyi anlatabilmek için birlikte çalışmaya söz veriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Warner Records şirketinin CEO'su Aaron Bay-Schuck konuya ilişkin açıklamasında, "Çok uzun zamandır birlikte çalışan ve birbirini destekleyen Siyah ve Yahudi cemiyetleri, nefrete karşı birlikte mücadele ettiğinde daha da güçleniyor. Bu organizasyon, kamuoyunun ırkçılığın ve antisemitizmin nedenlerini, tezahürlerini, etkilerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek ve sektörün ülkemizde umut, birlik ve şifanın sesi olmak için üzerine düşeni yapmasını sağlayacak" dedi.