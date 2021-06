AB'den Türkiye'ye 3 milyar Avro

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'yle göç anlaşması kapsamında 2024'e kadar 3 milyar Avro bütçe ayıracağını duyurdu.

Avrupa Birliği Zirvesi'nin ardından Twitter'da açıklamalar yapan AB Komisyonu Başkanı Leyen, zirvenin Türkiye'yle ilgili bölümünü özetleyerek, şunları kaydetti:

"İlişkiler gelişti, ancak ticaret, gümrük birliğinin modernize edilmesi konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz."

???? ???? relations improved but more work is needed – on trade, modernising the customs union.



We’ll continue supporting ???? which hosts millions of Syrian refugees.



I proposed to allocate an additional €3 bn to support refugees in Turkey & €2.2 bn to Jordan & Lebanon by 2024.