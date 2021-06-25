AB'den Türkiye'ye 3 milyar Avro

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar Avro bütçe ayıracağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 14:40
AB'den Türkiye'ye 3 milyar Avro
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'yle göç anlaşması kapsamında 2024'e kadar 3 milyar Avro bütçe ayıracağını duyurdu.

Avrupa Birliği Zirvesi'nin ardından Twitter'da açıklamalar yapan AB Komisyonu Başkanı Leyen, zirvenin Türkiye'yle ilgili bölümünü özetleyerek, şunları kaydetti:

"İlişkiler gelişti, ancak ticaret, gümrük birliğinin modernize edilmesi konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz."

Leyen ayrıca, 2024 yılına kadar Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 3 milyar Avro ve Ürdün ve Lübnan'a da 2,2 milyar Avro daha ayırmayı teklif ettiğini kaydetti.


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